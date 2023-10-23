Alkol komasına girdiği iddia edilen adam evde ölü bulundu | Video 23.10.2023 | 14:36 Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde evinde yakınları tarafından ölü bulunan 58 yaşındaki adamın alkol komasına girdiği iddia edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisinden bir süre haber alınamayan Erdinç Bostan (48), yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. Bostan'ın seslenmelere cevap verememesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemelerde Bostan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Alkol komasına girmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Erdinç Bostan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.