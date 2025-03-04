Ambulansın tünelde yanmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Tüneli’nde seyir halindeki bir ambulansın alev alarak yanmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde tünele giriş yapan ambulansta dumanlar yükseldiği, personelin tünel içinde dörtlü sinyali kullanarak ambulansı durdurduğu, araçtan indiği görülüyor.
AMBULANS YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan, içerisinde sağlık personelinin bulunduğu 17 UF 186 plakalı ambulans dün gece Assos Tüneli'nde alev aldı. Sağlık personelleri araçtan çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda alev topuna dönen ambulans tamamen yanarken, bölgeye Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
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