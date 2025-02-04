Ankara'da EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı, yaralılar var | Video
Ankara’nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı’nda bulunan Büğdüz Köprüsü altındaki kavşakta EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı. Kaza neticesinde yaralıların olduğu ve bölgede trafik yoğunluğunun oluştuğu öğrenildi.
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