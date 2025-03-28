Video Yaşam Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 3 ağır yaralı | Video
Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 3 ağır yaralı | Video

Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 3 ağır yaralı | Video

28.03.2025 | 12:24

Ankara'nın Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu gerçekleşen trafik kazasında 4 ölü 3 ağır yaralı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı. Edinilen ilk bilgiye göre çarpışma sonucu 4 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kargoyla gönderilen uyuşturucu madde pasta kreması kutusunun içinde bulundu! | Video 00:55
Kargoyla gönderilen uyuşturucu madde pasta kreması kutusunun içinde bulundu! | Video 28.03.2025 | 12:58
Antalya’da pansiyonda korkutan yangın: 3 kişi dumandan etkilendi | Video 02:03
Antalya'da pansiyonda korkutan yangın: 3 kişi dumandan etkilendi | Video 28.03.2025 | 12:28
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 3 ağır yaralı | Video 00:25
Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 3 ağır yaralı | Video 28.03.2025 | 12:24
Muğla merkezli iki ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:19
Muğla merkezli iki ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.03.2025 | 11:25
Jandarma 43 milyonluk dolandırıcılık ve para aklama çetesini çökertti | Video 01:57
Jandarma 43 milyonluk dolandırıcılık ve para aklama çetesini çökertti | Video 28.03.2025 | 11:17
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama | Video 01:18
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama | Video 28.03.2025 | 10:59
Araç kurşunlatıp 20 milyon TL haraç isteyen eski ortak ve şebekesi çökertildi! 5 tutuklama | Video 00:43
Araç kurşunlatıp 20 milyon TL haraç isteyen eski ortak ve şebekesi çökertildi! 5 tutuklama | Video 28.03.2025 | 09:56
Uludağ’daki otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:16
Uludağ'daki otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 28.03.2025 | 09:56
Adana’da cephanelik gibi ev: 22 adet tabanca ele geçirildi! | Video 02:51
Adana'da cephanelik gibi ev: 22 adet tabanca ele geçirildi! | Video 28.03.2025 | 09:56
Sokak ortasında öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada | Video 00:28
Sokak ortasında öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada | Video 28.03.2025 | 09:51
Eskişehir’de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video 01:21
Eskişehir’de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video 28.03.2025 | 08:15
Bahçelievler’de 5 otomobil alev topuna döndü, patlamalar peş peşe geldi | Video 02:30
Bahçelievler’de 5 otomobil alev topuna döndü, patlamalar peş peşe geldi | Video 28.03.2025 | 08:14
Annesinin mezarında ’rüzgar gülü’ görünce şüphelendi, toprağı kazınca dehşete düştü | Video 03:30
Annesinin mezarında 'rüzgar gülü' görünce şüphelendi, toprağı kazınca dehşete düştü | Video 27.03.2025 | 15:04
370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt yakalandı: 2 gözaltı | Video 00:49
370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt yakalandı: 2 gözaltı | Video 27.03.2025 | 14:42
Başakşehir’de motosiklet fabrikasında yangın | Video 08:26
Başakşehir'de motosiklet fabrikasında yangın | Video 27.03.2025 | 13:06
Diyarbakır’da silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti | Video 00:28
Diyarbakır'da silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti | Video 27.03.2025 | 12:20
Edirne’de motosikletin çarptığı yaya yaralandı | Video 01:15
Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı | Video 27.03.2025 | 11:46
İstanbul’daki camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu böyle görüntülendi | Video 01:19
İstanbul’daki camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu böyle görüntülendi | Video 27.03.2025 | 11:32
3 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:59
3 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.03.2025 | 11:21
Tekirdağ’da sokak ortasında kız kaçırma olayında tutuklu sayısı 3’e çıktı | Video 01:15
Tekirdağ'da sokak ortasında kız kaçırma olayında tutuklu sayısı 3'e çıktı | Video 27.03.2025 | 11:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY