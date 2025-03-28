Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 3 ağır yaralı | Video 28.03.2025 | 12:24 Ankara'nın Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu gerçekleşen trafik kazasında 4 ölü 3 ağır yaralı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı. Edinilen ilk bilgiye göre çarpışma sonucu 4 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi.