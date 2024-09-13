Video Yaşam Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama | Video
Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama | Video

Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama | Video

13.09.2024 | 13:35

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince 45 adet ruhsatsız tabanca yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda, İ.G. adlı şüphelinin il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceğini tespit etti. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli şahsın araçtayken yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 45 Adet 9 mm. ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Şüpheli İ.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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