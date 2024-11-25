Video Yaşam Antalya'da yanan Rus yolcu uçağından tahliye anları kamerada!
Antalya'da yanan Rus yolcu uçağından tahliye anları kamerada!

Antalya'da yanan Rus yolcu uçağından tahliye anları kamerada!

25.11.2024 | 08:15

Rusya'dan havalanan ve akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na inişe geçtiği sırada motorunda yangın çıkan yolcu uçağına müdahale ve yolcuların tahliye edildiğine ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yolcuların uçaktan uzaklaştığı ve ekiplerin hızlı müdahalesi yer aldı.

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Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıktı. Saat 21.34'da Antalya Havalimanı'na indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapıldı. Yangın yerine 23 saniyede ulaşan Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, teçhizatlarını hazırlayıp 21.36'da alevlere hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43'de ise güvenli bir şekilde tahliye edildi.


Film sahnelerini aratmayan tahliye
Yangın sırasındaki ilk anların görüntüleri ortaya çıktı. Alevli bir şekilde yanan uçağa ekiplerin müdahalesi ve yolcuların panik halinde uçaktan uzaklaşmaları görüntüler yansıdı.


Öte yandan uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam ettiği, havalimanına inişler gece saat 03.00'e kadar iptal edildiği bildirildi. Havalimanından kalkışların ise askeri pistten gerçekleştirildiği belirtildi.

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