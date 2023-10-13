Video Yaşam Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı | Video
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı | Video

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı | Video

13.10.2023 | 12:11

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'hırsızlık' ve çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişekleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, cezaevin teslim edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bağcılar’da İETT otobüsüne bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:16
Bağcılar'da İETT otobüsüne bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.10.2023 | 14:02
İstanbul’da tramvay durağı boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video 00:58
İstanbul’da tramvay durağı boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video 13.10.2023 | 13:42
Nihat Hatipoğlu Gazze’deki zulme sessiz kalmadı: Kan dursun! | Video 03:08
Nihat Hatipoğlu Gazze’deki zulme sessiz kalmadı: Kan dursun! | Video 13.10.2023 | 13:34
İstanbul’da film gibi olay: Kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu | Video 02:43
İstanbul’da film gibi olay: Kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu | Video 13.10.2023 | 12:12
640 kilogram patlayıcı kullanılan yıkımda, 4 bina yerle bir oldu | Video 02:35
640 kilogram patlayıcı kullanılan yıkımda, 4 bina yerle bir oldu | Video 13.10.2023 | 12:11
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı | Video 00:48
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı | Video 13.10.2023 | 12:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2023 Cuma atv izle! | Video 04:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2023 Cuma atv izle! | Video 13.10.2023 | 11:21
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı | Video 00:31
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı | Video 13.10.2023 | 11:04
Bağcılar’da İETT otobüsünün lastiklerini bıçakladı! Gözaltına alındı | Video 00:16
Bağcılar'da İETT otobüsünün lastiklerini bıçakladı! Gözaltına alındı | Video 13.10.2023 | 11:03
Erzurum’da dolandırıcılık operasyonu: 43 gözaltı | Video 01:35
Erzurum’da dolandırıcılık operasyonu: 43 gözaltı | Video 13.10.2023 | 10:22
Antalya’da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 kişi tutuklandı | Video 01:09
Antalya’da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 kişi tutuklandı | Video 13.10.2023 | 10:22
Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı | Video 01:35
Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı | Video 13.10.2023 | 09:34
Esenyurt’ta beşinci kata erzak taşıyan ip koptu, altında duran adam ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 04:21
Esenyurt’ta beşinci kata erzak taşıyan ip koptu, altında duran adam ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 13.10.2023 | 09:41
Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı | Video 02:12
Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı | Video 13.10.2023 | 08:53
Balat Oyuncak Müzesi’nde büyük yangın! Alev alev yanan müze küle döndü | Video 08:42
Balat Oyuncak Müzesi'nde büyük yangın! Alev alev yanan müze küle döndü | Video 13.10.2023 | 08:04
İzmir’de taksi şoförünü kaldırım taşıyla yaralayıp gasp etmeye çalıştı, o anlar kamerada | Video 00:50
İzmir'de taksi şoförünü kaldırım taşıyla yaralayıp gasp etmeye çalıştı, o anlar kamerada | Video 13.10.2023 | 08:04
Beykoz’da kontrolden çıkan tır bariyere ve başka bir tıra çarptı: 1 yaralı | Video 03:02
Beykoz'da kontrolden çıkan tır bariyere ve başka bir tıra çarptı: 1 yaralı | Video 13.10.2023 | 08:04
2 grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı | Video 01:00
2 grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı | Video 13.10.2023 | 08:04
Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı 00:30
Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı 12.10.2023 | 21:29
Esra Erol’da yasak aşk üçgeninde yeni gelişme! Erol’un ekibi tehdit edildi! 18:27
Esra Erol’da yasak aşk üçgeninde yeni gelişme! Erol’un ekibi tehdit edildi! 12.10.2023 | 20:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA