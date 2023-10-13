Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı | Video 13.10.2023 | 12:11 Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'hırsızlık' ve çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişekleri ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, cezaevin teslim edildi.