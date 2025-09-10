Video Yaşam Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın 3 binaya sıçradı | Video
10.09.2025 | 16:30

İstanbul Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 3 binaya daha sıçradı. Yangında toplam 4 binanın çatısı alev alev yanarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İki katlı bir binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 3 ayrı binaya sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binalarda maddi hasar meydana geldi.

Yangından önce de binada oturanlar arasında tartışma çıktığı ve bir kişinin ise, "Bu binayı yakacağım" dediği iddia edildi. Polis ekipleri ise yangının kesin çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Yaşanan olay anlarını anlatan mahalle sakini Ercan Şahin, "İlk başta ufak bir duman gördük. Çatının alev alması 3 dakikayı bulmadı. Çatı komple yandı, 10 dakika içinde de 2 binaya sıçradı, 4 binaya sıçraması 15 dakikayı bulmadı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. O binanın giriş katında yaşayan insanlar var. 2 defa patlama oldu. Tüp patlamasından şüpheleniyoruz. yangın başladığında evdekileri çıkarmışlar, yaralı olmadığını öğrendik" dedi.
