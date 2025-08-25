Avcılar’da genç kız sevgili tarafından böyle darp edildi | Video 25.08.2025 | 12:21 İstanbul Avcılar’da iki sevgili bilinmeyen bir nedenle sokak ortasına tartışmaya başladı. Bir süre sonra sinirlerine hakim olamayan adam kızı darp etti. Yaşana o anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Avcılar sahilde iddiaya göre iki sevgili bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kız " bırak" diye bağırınca erkek kıza tokat atmaya başladı. Yanlarında bulunan iki kişi erkeği güçlükle sakinleştirdi. Kız Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.