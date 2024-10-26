Avcılar’da tekel bayiinde ‘veresiye’ kavgası kamerada

İstanbul Avcılar’da gece saatlerinde aynı mahallede oturan ve bir süredir anne kızın işlettiği tekel bayiine gelerek borç istediği ileri sürülen adam, dükkan sahibi yakınlarını darp etti. Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansırken işletme sahipleri şahıstan şikayetçi oldu.