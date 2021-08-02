Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti katili Mustafa Murat Ayhan'ın olay yerindeki görüntüleri! Kan donduran jilet detayı ortaya çıktı...
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Son dakika haberleri... Antalya'daki kan donduran Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde katil zanlısı İnşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan'ın olay yerindeki keşif görüntüleri ortaya çıktı! Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vücuduna jiletle keserek kendi ismini kazıyarak yazdığı da ortaya çıktı.