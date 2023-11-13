Video Yaşam Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 920 gram esrar ele geçirildi | Video
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 920 gram esrar ele geçirildi | Video

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 920 gram esrar ele geçirildi | Video

13.11.2023 | 12:07

Bağcılar'da uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalanırken 920 gram esrar, 2 bin 135 lira para ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik Bağcılar'da bir ikamete operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda E.Ö.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda, 920 gram esrar 2 bin 135 lira para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında "narkotik madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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