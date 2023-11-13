Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 920 gram esrar ele geçirildi | Video 13.11.2023 | 12:07 Bağcılar'da uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalanırken 920 gram esrar, 2 bin 135 lira para ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik Bağcılar'da bir ikamete operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda E.Ö.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda, 920 gram esrar 2 bin 135 lira para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında "narkotik madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.