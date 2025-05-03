Bahçelievler'de balkonun çöktüğü anlar kamerada: 1 yaralı | Video
Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın balkonu çöktü. Çökme sırasında binanın önünden geçen 2 kişiden biri, düşen beton parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
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