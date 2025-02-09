Bakırköy’de su borusu patladı, yol göle döndü | Video
Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı Caddesi’nde İSKİ'ye ait su borusu patladı. Uzun süre sokağa akan su nedeniyle yol göle dönerken, polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ise su hattının vanalarının kapatılmasıyla bölgede çalışmaya başladı.
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