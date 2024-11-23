Video Yaşam Bandırma'da iş arkadaşları arasında bıçaklı kavga kamerada
Bandırma'da iş arkadaşları arasında bıçaklı kavga kamerada

Bandırma'da iş arkadaşları arasında bıçaklı kavga kamerada

23.11.2024 | 16:10

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir kişi yanında taşıdığı bıçakla iş arkadaşını yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 01.00 sularında İstiklal Caddesi ile Terziler Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan bir dönercide meydana geldi.
İş arkadaşı oldukları öğrenilen A.E.E. (17) ve M.Y.B. (23) arasında çıkar tartışma bir anda alevlenince çevredekilerinde dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
A.E.E. (17), yanında taşıdığı bıçakla iş arkadaşı M.Y.B.'yi (23) vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, A.E.E.'nin yanındaki kişiler tarafından uzun süre sakinleştirilemediği görüldü.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Y.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası başlattıkları takip sonucu A.E.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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