Video Yaşam Başakşehir’de akıllara durgunluk veren hırsızlık kamerada | Video
Başakşehir’de akıllara durgunluk veren hırsızlık kamerada | Video

Başakşehir’de akıllara durgunluk veren hırsızlık kamerada | Video

11.03.2025 | 13:15

Başakşehir’de yaşanan hırsızlık görenleri hayrete düşürdü. Bir sokakta bulunan logar kapağını açarak içeri giren iki hırsız yer altında ki internet kablolarını çaldı.

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Olay geçtiğimiz günlerde Başakşehir Güvercintepe mahallesinde meydana geldi. Bir sokakta bulunan logar kapağını açarak yer altına giren hırsızlar internet kablolarını çaldı. Metrelerce kabloyu çalarak mahalleyi internetsiz bırakan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık olayı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde gece geç saatlerde sokağa gelen hırsızlar logar kapağını açarak yer altına iniyorlar. Bir süre içeride kalan hırsızlar daha sonra kabloları alarak olay yerinden kaçıyor.

Mahallemizde ilk defa böyle bir şey yaşandı.

Yaşanan hırsızlık olayına çok şaşırdıklarını ve mahallelerinde daha önce böyle bir hırsızlık olayı yaşanmadığını belirten Ahmet Şanlı " Buraya gelmişler otogara girerek buradaki internet r kablolarını çalmışlar burada normalde çok fazla hırsızlık oluyor yaşanmıyor ilk defa böyle bir şeye rast geldik içeriye girip çıkıyorlar daha sonra internet kablonı alarak buradan ayrılmışlar" dedi.
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