Başakşehir’de akıllara durgunluk veren hırsızlık kamerada | Video
Başakşehir’de yaşanan hırsızlık görenleri hayrete düşürdü. Bir sokakta bulunan logar kapağını açarak içeri giren iki hırsız yer altında ki internet kablolarını çaldı.
Mahallemizde ilk defa böyle bir şey yaşandı.
Yaşanan hırsızlık olayına çok şaşırdıklarını ve mahallelerinde daha önce böyle bir hırsızlık olayı yaşanmadığını belirten Ahmet Şanlı " Buraya gelmişler otogara girerek buradaki internet r kablolarını çalmışlar burada normalde çok fazla hırsızlık oluyor yaşanmıyor ilk defa böyle bir şeye rast geldik içeriye girip çıkıyorlar daha sonra internet kablonı alarak buradan ayrılmışlar" dedi.
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