Batman'da itfaiye ekiplerinden 'tavuk kurtarma' operasyonu | Video

Alınan bilgilere göre, İpragaz Mahallesi'nde yaşayan vatandaş, tavuklarını ve horozunu göremeyince çevreyi aradı. Tavuklarının evinin ilerisinde bulunan yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan boş araziye indiğini ve geri çıkamadıklarını fark eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, uzattıkları merdiven yardımıyla 6 metrelik duvardan boş araziye inip, tavukları mahsur kaldığı yerden kurtararak, sahibine teslim etti.