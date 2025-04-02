Bekçiyi yaralayan şahıslardan birinin kaçış anı kamerada | Video
Bağcılar'da bekçiyi vuran şahıslardan birinin kaçış anları kameraya yansıdı. Olayı gören sokak sakini Sebahattin İnal, "Balkondan baktığımızda bir bekçi yerde yatıyordu. Başka bir bekçi arkadaşını yerde görünce sinir krizi geçirdi. Hepsi silahlıydı. Bellerine silahlarını koyup kaçtılar" dedi.
Olayı gören sokak sakini Sebahattin İnal "Akşam saat 23.30-00.00 civarı bekçilerle sokak arasında koşturma oldu. Tam buraya geldiğimde 6-7 el silah sesi geldi. Balkondan baktığımızda bir bekçi arkadaş yerde yatıyordu. Başka bir bekçi arkadaşını yerde görünce sinir krizi geçirdi. Ambulans yakın olduğu için hemen müdahale etti. 2 kişi ara sokaktan caddeye doğru koştu. 1 arkadaşı da yukarı doğru koşarken gördük. Hepsi silahlıydı. Bellerine silahlarını koyup kaçtılar" dedi.
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