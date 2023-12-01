Video Yaşam Belaruslu ünlü top model Polli Cannabis kayıp mücevherlerinin peşinde | Video
Belaruslu ünlü top model Polli Cannabis kayıp mücevherlerinin peşinde | Video

Belaruslu ünlü top model Polli Cannabis kayıp mücevherlerinin peşinde | Video

01.12.2023 | 10:11

Belaruslu top model Polli Cannabis, İstanbul'dan ülkesine gerçekleştirdiği uçuş sırasında karşılaştığı olayla ilgili şikayetçi oldu. Tarifeli seferle İstanbul'dan Belarus'a uçan Cannabis, havalimanında teslim aldığı bavulundan yaklaşık 20 bin euro piyasa değeri olan mücevherinin çalındığı iddiasında bulundu. Polli Cannabis, Valizi açınca mücevher kutularından biri yoktu. Bir diğer kutu ise bavuldaydı ancak içindeki küpe, kolye ve kolye ucu yoktu. Uçuştan önce İstanbul'da çalındığını düşünüyorum. Bir avukat tutarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım dedi.

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Belarus güzeli seçilen ve aynı zamanda top modellik yapan Polli Cannabis(26), ülkesinin başkenti Minsk'e gitmek üzere 17 Kasım'da Fransa'nın Nice şehrinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçuş öncesi bilet ve bagaj işlemini yaptıran Cannabis, Belavia Havayolları'nın B2786 sefer sayılı uçuşuyla 23.45 sıralarında ülkesine gitti.

HER İKİ HAVALİMANINDA DA ŞİKAYETÇİ OLDU
4,5 saatlik uçuşun ardından Minsk Havalimanı'na inen Belaruslu güzel, teslim aldığı bavulunu kontrol ettiğinde şoke oldu. İçinde pırlanta küpe ve kolyelerinin bulunduğu takı kutuları bavulundan çıkmadı. Çalındığı iddiasıyla havalimanındaki polise başvuran Polli Cannabis, şikayetçi oldu. Minsk Havalimanı'nda yapılan incelemede herhangi bir sonuç çıkmaması üzerine Cannabis, hırsızlık olayının uçuş öncesi gerçekleşmiş olabileceği ihtimaliyle 22 Kasım'da İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'ndaki polis merkezine giden Cannabis, aynı gerekçeyle bir kez daha şikayetçi oldu.

VALİZİN KİLİTLERİNİN YANLIŞ YERDE, YANLIŞ YÖNDE OLDUĞUNU GÖRDÜM
Belaruslu güzel, olay günü uçuşuyla ilgili yaşadıklarını şu şekilde anlattı:
İstanbul Havalimanı'nda uçağa bineceğimiz sırada bir görevli geldi. Bize,'uçağın dolu olduğunu, kabin içinde yeterli alan olmadığını ve el bagajlarının uçağın kargosuna yüklenmesi gerektiğini' söyledi. Ben de yanıma aldığım küçük bir adet valizimi bu nedenle görevliye verdim. Minsk'e vardığımda ise valizin kilitlerinin yanlış yerde, yanlış yönde olduğunu gördüm. Valizi açınca mücevher kutularından biri yoktu. Bir diğer kutu ise bavuldaydı ancak içindeki küpe, kolye ve kolye ucu yoktu. Polise başvurdum, soruşturma başlattılar. Sadece Belarus kısmını araştırabileceklerini söylendi. Belarus polisinin yaptığı incelemede Minsk Havalimanı'nda olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi. Bunun üzerine İstanbul'a geldim. Yine şikayetçi oldum. Güvenlik kamerası görüntüleri izlendi ancak burada da henüz bir sonuç çıkmadı. İstediğim şey sadece mücevher değil; havalimanları güvenli yerler olmalı. Başka yolcular da böyle olayları yaşamasın istiyorum. Bir görevlinin bavulu uçuştan önce ya da sonra açıp içinden bir şeyler çalması inanılmaz bir şey Uçuştan önce İstanbul'da çalındığını düşünüyorum. Bir avukat tutarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım.

HEM MADDİ HEM MANEVİ DEĞERİ VAR
Polli Cannabis, çalınan mücevherin piyasa değerinin yaklaşık 20 bin euro olduğunu ifade etti. Çalınan mücevherin maddi değerinin yanı sıra kendisi için manevi değeri de olduğunu belirten ünlü top model, olay sonrasında büyük üzüntü yaşadığını da dile getirdi.

Öte yandan Belaruslu güzelin şikayeti üzerine İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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