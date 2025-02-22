Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama | Video
Bitlis merkezli İstanbul ve Muş’ta jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı.
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