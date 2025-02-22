Video Yaşam Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama | Video
Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama | Video

Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama | Video

22.02.2025 | 13:16

Bitlis merkezli İstanbul ve Muş’ta jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal ve ticareti kapsamında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis'te 18, İstanbul'da 1 ve Muş'ta 1 olmak üzere toplamda 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda 4 şüpheli şahsın evinde ve cezaevlerinde hükümlü olarak bulunan 16 şüpheli şahsın koğuşlarında yapılan aramalarda, 14 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet cep telefonu ve 9 adet dijital materyal ele geçirilmiştir. Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hakkında adli işlem yapılan 20 şüpheli Tatvan Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiş olup, 9 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı ve 11 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ekiplere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada | Video 02:25
Beşiktaş’ta ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ekiplere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada | Video 22.02.2025 | 13:37
Antalya’da apartman boşluğunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 01:19
Antalya'da apartman boşluğunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 22.02.2025 | 13:28
Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama | Video 00:55
Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama | Video 22.02.2025 | 13:16
İstanbul merkezli 17 ilde siber operasyonu; 27 gözaltı | Video 03:05
İstanbul merkezli 17 ilde siber operasyonu; 27 gözaltı | Video 22.02.2025 | 13:10
Usulsüz senetle 8 kişiyi dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:54
Usulsüz senetle 8 kişiyi dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı | Video 22.02.2025 | 12:57
MSB: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi | Video 00:32
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi | Video 22.02.2025 | 12:56
Çanakkale’de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 25 köy yolu açıldı | Video 01:13
Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 25 köy yolu açıldı | Video 22.02.2025 | 12:06
Yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşı dolandıranlara operasyon | Video 00:27
Yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşı dolandıranlara operasyon | Video 22.02.2025 | 11:49
Kahramanmaraş’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama | Video 00:57
Kahramanmaraş’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama | Video 22.02.2025 | 11:43
Mardin’de 4 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 00:50
Mardin'de 4 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 22.02.2025 | 11:28
Şişen cep telefonu bataryası masasında patladı! O anlar kameraya yansıdı | Video 04:56
Şişen cep telefonu bataryası masasında patladı! O anlar kameraya yansıdı | Video 22.02.2025 | 11:19
Kahramanmaraş’ta otomobil yangını | Video 02:22
Kahramanmaraş'ta otomobil yangını | Video 22.02.2025 | 11:19
Erzurum’daki deprem anında yaşanan panik kamerada | Video 00:18
Erzurum'daki deprem anında yaşanan panik kamerada | Video 22.02.2025 | 10:45
Elazığ merkezli 9 ilde dev siber dolandırıcılık operasyonu: 1 milyar liralık vurgun ortaya çıkarıldı | Video 00:58
Elazığ merkezli 9 ilde dev siber dolandırıcılık operasyonu: 1 milyar liralık vurgun ortaya çıkarıldı | Video 22.02.2025 | 10:34
Adana’da silah kaçakçılarına şafak operasyonu | Video 01:18
Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu | Video 22.02.2025 | 09:57
Taksim’de kartpostallık karlı gün batımı böyle görüntülendi | Video 02:48
Taksim'de kartpostallık karlı gün batımı böyle görüntülendi | Video 22.02.2025 | 09:50
Küçükçekmece’de mobilya deposundaki yangın 2 binaya sıçradı: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı | Video 08:06
Küçükçekmece'de mobilya deposundaki yangın 2 binaya sıçradı: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı | Video 22.02.2025 | 09:47
Fatih’te 80 bin dolar haraç alamadıkları kuyumcuyu kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 00:50
Fatih’te 80 bin dolar haraç alamadıkları kuyumcuyu kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 21.02.2025 | 17:11
Erzurum’da 11 kilo 615 gram uyuşturucu madde ele geçirildi: 6 şahıs tutuklandı | Video 00:51
Erzurum’da 11 kilo 615 gram uyuşturucu madde ele geçirildi: 6 şahıs tutuklandı | Video 21.02.2025 | 17:01
Samsun merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli adliyede | Video 01:15
Samsun merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli adliyede | Video 21.02.2025 | 16:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA