Burdur’da 3 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı | Video
Burdur’un Bucak ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Öte yandan, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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