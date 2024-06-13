Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video
Bursa'da kent merkezi ve İznik'te 7 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timleri kapıları koç başlarıyla kırarken, narkotik köpekleri zulalanmış uyuşturucuları buldu. Ekiplerin dron ile havadan da takip ettiği operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, 3 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid, 50 gram sentetik uyuşturucu, 3 yivsiz av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 19 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 13.06.2024 | 09:50
03:39
Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Güneş çarpmalarına dikkat" | Video 13.06.2024 | 09:50
01:16
Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı | Video 13.06.2024 | 09:48
01:17
Cip ile şehir içi toplu taşıma aracı çarpıştı: 7 yaralı | Video 12.06.2024 | 15:25
00:15
07:49
01:14
Palet fabrikası alev alev yanıyor! Ekipler bölgeye sevk edildi | Video 12.06.2024 | 14:38
00:57
Alanya'da plazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video 12.06.2024 | 13:37
00:18
Bingöl’de araziye gizlenmiş 150 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 12.06.2024 | 12:08
01:21
Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 12.06.2024 | 12:08
10:18
İstanbul’un 'altınboynuzu' Haliç siyaha büründü | Video 12.06.2024 | 12:23
00:16
02:15
01:53
"Köpek Velisi" Buket Özgünlü hakkında şoke eden iddialar | Video 12.06.2024 | 12:53
05:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Haziran 2024 Çarşamba atv izle! | Video 12.06.2024 | 11:48
04:55
04:13
02:12
5 yıldızlı termal otelde çıkan yangından 6 kişi hastanelik oldu | Video 12.06.2024 | 10:13
00:58
00:43
Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın | Video 12.06.2024 | 09:32