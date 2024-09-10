Video Yaşam Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki çocuğun yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki çocuğun yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki çocuğun yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

10.09.2024 | 09:32

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü'nde bulunan evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki Resul Guliyev'in, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Köy çıkışında bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, minik Resul'ün bir evin merdivenlerine çıktığı daha sonra da köy çıkışına ilerlediği görüntülendi.

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Olay, dün 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Resul Guliyev, sabah ailesi ile beraber okula gitti. Okul dönüşü çantasını yırtan 12 yaşındaki minik Resul, durumu annesine söyledi. Anne Yakut Askerova, minik Resul'ü uyardı. Uyarılar sonrası korkan minik Resul, evi terk etti. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI
Olay yerine sevk edilen ekipler, köy içinde ve köy çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Minik Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına takıldığı görüldü.

KEDERLİ ANNE O ANLARI ANLATTI
Gece boyunca arama çalışmalarına katılan kederli aile, sabah saatlerinde eve döndü. Minik Resul'ün annesi Yakut Askerova, "Dün okulun ilk günüydü. Beraber okula gittik. Normalde 6. Sınıfa gitmesi lazım, ancak 1 yıl kaldığı için tekrar 5. Sınıfa başladı. Sabah uyandık, kahvaltı hazırladım. Eksik malzemeleri vardı, kırtasiyeye giderek temin ettik. Okula gittik, İstiklal Marşı'ndan sonra yanıma geldi, 'Anne ben alıştım' dedi ve yanağımdan öptü. Ben de Resul sınıfa girince eve döndüm. 16:30 sıralarında oğlum eve geldi. Çantasının su koyma bölmesini bozmuş. Ben de evdeki işleri yapıyordum, bana söyleyince istemsizce kızdım. 'Anne dikersen olur' dedi, üzerine çok gittim. Neden yaptın oğlum dedim, keşke demez olaydım. Benden korkmuş ve evin arka tarafından çıkmış. Daha önceden de benden habersiz lokantaya gitti. Ben de uyardım, evden kaçtı. Köy içerisinde bulduk. Köy içinde veya merkezde akrabamız da yok. Köy çıkışında bulunan kameralara da takılmış. Orada görünce biraz içim ferahladı" dedi.
Öte yandan, minik Resul'ü arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla beraber tekrar başladı.

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