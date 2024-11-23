Cinayetten kaçış iki yıl sürdü: Kırıkkale’de yakayı ele verdi
Ankara’da 2022 yılında işlenen bir cinayetin şüphelisi, iki yıl sonra Kırıkkale’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Ankara Cinayet Büro ekipleri, titiz bir çalışmayla firari zanlıyı adalete teslim etti.
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