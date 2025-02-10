Cinnet geçiren anne 3 çocuğunun bileğini kesti | Video 10.02.2025 | 15:26 Ankara’nın Keçiören ilçesinde cinnet geçiren anne, 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan 2’si hayatını kaybederken 1’i ise ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir anne S.A.Dereci, henüz belirlenemeyen sebepten evde cinnet geçirerek Afra Sümeyye Dereci(10), Muhammet Ali Dereci(7) ve A.B.D( 12) bileklerini kesti. Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklardan Afra Sümeyye Dereci'nin ve Muhammet Ali Dereci'nin hayatını kaybettiğini belirlerken A.B.D'nin ise ağır yaralı şekilde Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.