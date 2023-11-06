'Comanchero' suç örgütü operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı | Video
İstanbul’da yapılan ’Kafes’ operasyonu ile çökertilen ‘Comanchero’ suç örgütüne ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.
18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 18'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:49
'Comanchero' suç örgütü operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı | Video 06.11.2023 | 11:23
06:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Kasım 2023 Pazartesi atv izle! | Video 06.11.2023 | 10:22
03:36
İstanbul’da akılalmaz olay! 20 aracı yumruklayınca esnaf darp etti | Video 06.11.2023 | 10:07
00:50
Bahçeye giren ayı vatandaşlara saldırmaya çalıştı | Video 06.11.2023 | 09:56
00:17
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 06.11.2023 | 10:25
01:24
"Evimde hırsız var" diyerek polis çağıran kadın 5. kattan atladı | Video 06.11.2023 | 09:56
04:49
Nemrut Krater Gölü sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor | Video 06.11.2023 | 09:56
00:18
5 katlı bina saniyeler içerisinde böyle yerle bir oldu | Video 06.11.2023 | 09:55
03:28
27 yıldır biriktirdiği oyuncaklarıyla 20 ülke 65 şehir gezdi | Video 06.11.2023 | 10:09
00:59
2 milyon TL vurgun yapan kadın hırsızlar tutuklandı | Video 06.11.2023 | 09:56
00:50
Diyarbakır’da 403 kilo esrar ve 423 bin esrar bitkisi ele geçirildi | Video 06.11.2023 | 09:56
00:49
Otomobilin hurdaya döndüğü kaza kamerada | Video 06.11.2023 | 09:43
01:24
00:32
01:52
Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı | Video 06.11.2023 | 09:14
04:14
Dilan Polat ve Engin Polat’ın ifadeleri ortaya çıktı | Video 06.11.2023 | 08:58
01:14
İETT otobüsü yaşlı kadınlara çarptı: 2 ağır yaralı | Video 06.11.2023 | 08:58
02:56
Soğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldı | Video 06.11.2023 | 09:00
02:03
77 ilde "Mengene" Operasyonu | Video 06.11.2023 | 08:58
01:16
Bulgaristan sınırında 6 milyon 750 bin liralık altına el konuldu | Video 06.11.2023 | 08:58