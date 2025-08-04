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Conoların aileye sopalı silahlı saldırısı kamerada | Video

Conoların aileye sopalı silahlı saldırısı kamerada | Video

04.08.2025 | 10:08

Adana’da çocuğunun topunu almak isteyen bir aile Conoların sopalı silahlı saldırısına uğradı. Telefonu da çalınan ailede hamile kadın bile darp edildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 2 Ağustos günü Bayram Uyandı'nın (31) oğlu sokakta top oynarken topu komşularının evinin bahçesine düştü. Çocuk topu istedi ancak komşu topu vermedi. Bunun üzerine çocuk babasına haber verdi. Uyandı aşağı gelip topu olmak istediğinde komşu kadın topu vermedi. Bunun üzerine Uyandı, bahçeye girip topu aldı. Komşu kadın bağırarak taciz edildiğini söyledi. Bunun üzerine Uyandı, çocuğunu da alıp eve götürdü. Bir süre sonra kadının kocası Uyandı'nın evine gelip onu tehdit edip bütün akrabalarını çağırdı. Bir süre sonra kamyonetle çok sayıda insan ellerinde sopa ve silahla sokağa geldi. Uyandı'yı kamyonet ile köşeye sıkıştıran şahıslar sopalarla darp etmek istedi. Bu sırada Uyandı'nın kardeşi Yusuf Uyandı (22) araya girerek ağabeyinin darp edilmesini önledi. Ancak kendisi sopa darbesiyle kolundan yaralandı. Uyandı'nın hamile işe de "ben hamileyim dokunmayın" demesine rağmen sopayla darp edildi. Uyandı ailesi Conolara karşı koyamayarak evlerine kaçıp canlarını zor kurtardı. Bu sırada Bayram Uyandı telefonunu düşürdü. Düşen telefonunu Cono bir kadın alıp götürdü bir daha da vermedi. Uyandı ailesi polise şikayette bulundu. Polis mahalleye gelip kavgaya karışanları gözaltına aldı. Ancak şahıslar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bayram Uyandı, oğlunun bahçeye giden topunu istedikleri için suçlu olduklarını söyleyerek, "Oğlumun topunu istedim beni tacizle suçladılar. Daha sonra bütün aileyi çağırıp bize saldırdılar. Hamile eşimi bile darp edip düşen telefonumu çaldılar. Hamile eşime silah çektiler. Ben devletime sığınıyorum bu aileden şikayetçiyim " dedi.

Yusuf Uyandı ise ağabeyini korumak isterken kolundan yaralandığını, bir top yüzünden bütün sülalenin kendilerine saldırdığını ifade etti.

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