Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi olaylarında ortalığı yıkanlar Boğaz'daki katliama gıkını çıkarmıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. İstanbul Boğazı'ndaki katliama dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olaylarında birkaç ağacın yeri değişti diye ortalığı yıkanlar, İstanbul Boğazı'ndaki katliamla ilgili gıkını çıkarmıyorlar. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok. Ya kafalarını kuma gömdüler ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi'ne ses çıkarmıyorlar." dedi.
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