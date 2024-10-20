Video Yaşam D-100'de kamyonet devrildi; trafik durma noktasına geldi | Video
D-100'de kamyonet devrildi; trafik durma noktasına geldi | Video

D-100'de kamyonet devrildi; trafik durma noktasına geldi | Video

20.10.2024 | 09:39

Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde iş makinası taşıyan kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluşu. Alkollü olduğu tespit edilen ve ehliyeti bulunmayan kamnyonet şoförü ifadesi alınak üzere polis merkezine götürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah 06.30 sıralarında Pendik Ortamahalle mevkiinde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Alparslan Ç. yönetimindeki 34 KVG 300 plakalı iş makinası taşıyan kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle orta şeritte devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan iş makinası ise yola savruldu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.Kazayı gören sürücülerin ihbari üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede, kamyonet şoförü Alparslan Ç.'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırılırken trafik bir süre sonra normale döndü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

D-100’de kamyonet devrildi; trafik durma noktasına geldi | Video 01:59
D-100'de kamyonet devrildi; trafik durma noktasına geldi | Video 20.10.2024 | 09:39
Arkadaşının emanet arabasına zarar gelmesin diye forkliftle konteynerin üzerine koydurdu | Video 02:46
Arkadaşının emanet arabasına zarar gelmesin diye forkliftle konteynerin üzerine koydurdu | Video 20.10.2024 | 09:23
Yenidoğan çetesi iddianamesinde adı geçen hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi | Video 02:54
"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçen hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi | Video 20.10.2024 | 08:31
Bartın’da şişeli, bıçaklı kadına bakma kavgası: 2 yaralı | Video 03:08
Bartın'da şişeli, bıçaklı "kadına bakma" kavgası: 2 yaralı | Video 20.10.2024 | 08:31
Bartın’da alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 6 araca çarparak durabildi | Video 04:19
Bartın'da alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 6 araca çarparak durabildi | Video 20.10.2024 | 08:31
Taksim’de Türk bayrağını kullanarak duygu sömürüsü ile vatandaşlardan para alan 3 kadına para cezası | Video 05:53
Taksim’de Türk bayrağını kullanarak duygu sömürüsü ile vatandaşlardan para alan 3 kadına para cezası | Video 20.10.2024 | 08:31
Kurtlar sürüye, dronlu çoban kurtlara pusu attı | Video 01:19
Kurtlar sürüye, dronlu çoban kurtlara pusu attı | Video 20.10.2024 | 08:31
Bursa’da halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti! O anlar kamerada... 02:38
Bursa'da halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti! O anlar kamerada... 19.10.2024 | 16:32
Esenyurt’ta kadın kılığında dolaşan şahıs husumetlisine böyle kurşun yağdırdı 02:25
Esenyurt’ta kadın kılığında dolaşan şahıs husumetlisine böyle kurşun yağdırdı 19.10.2024 | 16:29
Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi 00:36
Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi 19.10.2024 | 15:59
Ünlü oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı 13:29
Ünlü oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı 19.10.2024 | 15:38
Ankara’da eski kocasının iş yerini basıp darp eden kadın kamerada 02:49
Ankara'da eski kocasının iş yerini basıp darp eden kadın kamerada 19.10.2024 | 14:15
Bursa’da fuhuş çetesine darbe 00:39
Bursa'da fuhuş çetesine darbe 19.10.2024 | 14:13
Kim Milyoner Olmak İster’de duygulandıran ’Gazze’ açıklaması 02:18
Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran 'Gazze' açıklaması 19.10.2024 | 11:54
Arnavutköy’de tekme ve yumruklarla kavga eden çocuklar kamerada 00:51
Arnavutköy’de tekme ve yumruklarla kavga eden çocuklar kamerada 19.10.2024 | 11:10
İzmir’de çaldığı taksiden hareket halindeyken atlayan şahıs kamerada! 04:08
İzmir'de çaldığı taksiden hareket halindeyken atlayan şahıs kamerada! 19.10.2024 | 10:29
Bitlis’te aç ayılar karavanlara dadandı 03:03
Bitlis'te aç ayılar karavanlara dadandı 19.10.2024 | 10:20
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı’na saldırı düzenledi: 33 ölü, 85 yaralı 00:59
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı’na saldırı düzenledi: 33 ölü, 85 yaralı 19.10.2024 | 10:12
Aksaray’da 6 kişinin öldüğü 34 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför tutuklandı 04:33
Aksaray'da 6 kişinin öldüğü 34 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför tutuklandı 19.10.2024 | 08:56
Ataşehir’de kimyasal madde deposunda yangın 05:03
Ataşehir'de kimyasal madde deposunda yangın 19.10.2024 | 08:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA