Video Yaşam Demet Akalın: "Seda Sayan’a kırgınım ama benim nikah şahidimdi, saygım var" | Video

Demet Akalın: "Seda Sayan’a kırgınım ama benim nikah şahidimdi, saygım var" | Video

Demet Akalın:
19.07.2021 | 12:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Demet Akalın: Seda Sayan’a kırgınım ama benim nikah şahidimdi, saygım var | Video 06:38
Demet Akalın: "Seda Sayan’a kırgınım ama benim nikah şahidimdi, saygım var" | Video 19.07.2021 | 12:59
İş yeri sahibi deprem oluyor zannetti, gördüğü manzara dehşete düşürdü | Video 02:24
İş yeri sahibi deprem oluyor zannetti, gördüğü manzara dehşete düşürdü | Video 19.07.2021 | 13:05
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı | Video 03:38
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı | Video 19.07.2021 | 13:00
Oğlum daha 10 yaşındayken 'anne ben şehit olacağım' derdi 06:03
"Oğlum daha 10 yaşındayken 'anne ben şehit olacağım' derdi" 19.07.2021 | 12:48
Uludağ'da bir turist, ayı saldırısına uğradı | Video 01:52
Uludağ'da bir turist, ayı saldırısına uğradı | Video 19.07.2021 | 12:59
Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video 01:12
Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video 19.07.2021 | 12:59
İstanbul TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi 02:23
İstanbul TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi 19.07.2021 | 12:48
Kaçan kurbanlık boğanın önüne çıkanı devirdiği korku dolu anlar kamerada 03:37
Kaçan kurbanlık boğanın önüne çıkanı devirdiği korku dolu anlar kamerada 19.07.2021 | 12:53
Genç kaptan gemide geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Geriye acı dolu sesli mesajı kaldı | Video 07:51
Genç kaptan gemide geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Geriye acı dolu sesli mesajı kaldı | Video 19.07.2021 | 11:56
Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video 04:01
Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video 19.07.2021 | 12:06
Diyarbakır'da 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor 05:31
Diyarbakır'da 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor 19.07.2021 | 12:24
Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada 00:24
Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada 19.07.2021 | 12:30
Maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü | Video 00:09
Maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü | Video 19.07.2021 | 12:06
İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada... 02:12
İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada... 19.07.2021 | 11:56
3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti | Video 04:06
3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti | Video 19.07.2021 | 11:49
Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin’i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek | Video 04:53
Tosuncuk'un avukatları konuştu: "Bitcoin’i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek" | Video 19.07.2021 | 11:47
Bayram fırsatçısı kalpazanlara jandarmadan geçit yok | Video 01:58
Bayram fırsatçısı kalpazanlara jandarmadan geçit yok | Video 19.07.2021 | 11:46
Kartal’da yaralı motosiklet sürücüsünün isyanı: O videoyu bana da gönder | Video 02:46
Kartal’da yaralı motosiklet sürücüsünün isyanı: "O videoyu bana da gönder" | Video 19.07.2021 | 11:32
İstanbul Pendik'te hırsızlık yapan kadınlar yakalandı 00:48
İstanbul Pendik'te hırsızlık yapan kadınlar yakalandı 19.07.2021 | 11:30
Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi 00:04
Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi 19.07.2021 | 11:29

Bodrum'da sahne alan Demet Akalın sahne öncesinde Seda Sayan'a kırgın olduğumu açıkladı. Azka otel'de sahneye çıkan ünlü sanatçı Akalın tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bardakçı koyunda bulunan bir otelde sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın tatilcileri coşturdu. Zaman zaman sevenlerine espriler yapan Akalın bir ara sahneden inerek sevenleriyle beraber şarkı söyledi. Hayranlarıyla bol bol sohbet eden Akalın, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Unutulmaz bir geceye imza atan Akalın dinlemeye sevenlerinin yanı sıra ünlü isimler de geldi.

"KAYNANALAR HAZIR OLSUN!"
Konser öncesi basın mensuplarının sorularının sorularını yanıtlayan Demet Akalın samimi açıklamalarda bulundu. Yeni şarkısı "Bi Daha, Bi Daha" hakkında konuşan Akalın; "Şarkıyı dinlediğimiz an 'Bu Olmuş!' diyerek ailecek evde tepindik." dedi. Yeni televizyon projesi Gelinim Mutfakta ile ilgili sorularını yanıtlayan Akalın; "Kaynanalar hazır olsun, kırmızı elmamı alıp geliyorum." diye konuştu.

Yakın zamanda Seda Sayan ile tatsızlık yaşayan Demet Akalın, Sayan ile ilgili;" Seda ablaya çok kırıldım ama saygım var, Okan ile nikahımızda şahidimizdi." diyerek hala kırgın olduğunun da altını çizdi.

Bodrumlu müzikseverlerle hep bir ağızdan şarkılarını söyleyen Demet Akalın, Bodrum Bardakçı Koyu'nda sevenlerine müzik ve eğlence dolu bir gece yaşattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA