Denizli’de şüpheli ölüm! Yaşlı kadın 7. kattan düştü | Video 15.11.2023 | 10:32 Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir binanın 7. katındaki pencereden düşen 60 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah 06.40 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi 736 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; oturduğu binanın 7. katında dengesini kaybeden Aysel Değirmencioğlu, pencereden aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Değirmencioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Değirmencioğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kadının şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.