Depremzede çocuklar, ilk kez paraşütle uçmanın keyfini yaşadı | Video 05.05.2025 | 09:37 Hatay’da paraşütle ilk kez uçma deneyimini yaşayan afetzede çocuklar, metrelerce yüksekte kitap okuyarak Akdeniz seyrinde keyifli anlar yaşadılar. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olmuş 25 bine yakın insan vefat etmişti. Afetin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanları bölgeye yardıma koşmuştu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 39 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, asrın felaketinin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki afetzede vatandaşların hayata tutundurmak için mücadele etti. Afetzede çocukların eğitimi için seferberlik başlatan Ertuğrul, kurucusu olduğu Ülkem Okuyor Derneği aracılığıyla afet bölgesine çok sayıda çadır okul ve konteyner kütüphane açtı. Geçen ay en çok kitap okuyan ve depremde annesini ve babasını kaybeden 10 çocuğa ödül olarak Ertuğrul, Samandağ ilçesinde ilk defa paraşütle uçma deneyimini yaşattı. Paraşütle uçmayı deneyimini ilk defa yaşayan çocuklar, havada kitap okuyarak kitap okumanın önemine dikkat çektiler.

"HAVADA DA KİTAP OKUYACAKLAR VE BÖYLECE HER YERDE HER ZAMAN KİTAP OKUMANIN DA ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMİŞ OLACAKLAR"

Depremde annesini ve babasını kaybeden 10 çocuğa paraşüt deneyimini yaşatan Havva Aydanur Ertuğrul, "Yamaç paraşütü için hazırlanıyoruz. Ülkem Okuyor Derneği'nin geçen ay en çok kitap okuyan 10 çocuğunu ödüllendirmek için buraya getirdik. Çocuklara hem okumayı sevdirmeyi önemsiyoruz hem de okuduklarında ödüllendirme mantığıyla çalışıyoruz. Böylece çocuklar daha istekli ve verimli şekilde kitap okuyorlar. Bir amaç için okumaya başlıyorlar. Hatay'da depremde anne ve babasını kaybeden çocuklarını buraya getirdik. 10 çocuğumuzla birlikte birazdan yamaç paraşütü yapacağız. Mutluyuz ve gururluyuz. Bizim derneğimizin sloganını yani herkes yatmadan önce okuyor. Amacımız okumayı günlük rutin bir eylem haline getirmek. Havada da kitap okuyacaklar. Böylece her yerde her zaman kitap okumanın da önemine dikkat çekmiş olacaklar. Yanlarında nitelikli kitaplarıyla geldiler. Havada kitap okuyacağız ve sonra manzaranın tadını çıkaracağız. Bu çocuklar hayatlarında ilk kez yamaç paraşütü yapacak" dedi.

"PARAŞÜTLE YUKARIDA HER TARAFI GÖREBİLİYORDUK VE KİTAP OKUDUK"

Gökyüzünde kitap okumanın tadını çıkaran Cemre Şahin, "Yamaç paraşütüne geldik. Geçen ay en çok okuyanlar lisesinde olduğum için derneğimizin başkanı olan Havva hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu etkinliğe dahil etti ve çok güzel eğlendik. Yukarıda her tarafı görebiliyorduk ve kitap okuduk. Herkese tavsiye ederim. Güzel ve harika bir şeydi. Önce korkuyordum ama korkulacak bir şey yokmuş. Güzeldi ve heyecanlıydı. İlk defa denedim" şeklinde konuştu.

"BİR SAYFA BİLE OLSA YUKARIDA KİMSENİN OKUYAMAYACAĞI BİR ŞEKİLDE KİTAP OKUMAKTA ÇOK GÜZEL BİR DUYGUYDU"

İlk defa uçmanın keyfini çıkararak metrelerce yüksekte kitap okumanın heyecanını yaşadığını belirten İzel Okay, "Biz geçen hafta çok kitap okuduğumuzdan dolayı Havva hanım bizi özel olarak getirdi. Diğer tüm öğrencilerden daha fazla tolerans oldu. Bizim için çok güzel bir duyguydu. Çünkü biz yukarıdayken bile alttaki insanların paraşüte içtenlikle bakması bile çok ayrıcalık tanıdı ve kendimi çok özel hissettim. Bende ilk defa bindim ve çok heyecanlıydım. Sonra hiç korkmayacağımı anladım. Benim için güzel bir şey ve bir deneyim oldu. Bir sayfa bile olsa yukarıda kimsenin okuyamayacağı bir şekilde kitap okumakta çok güzel bir duyguydu. Kitap okuduk. Ondan sonra tabii ki de birazcık doğaya adapte olmaya çalıştık" dedi.

"BİZİM DE BİR NEBZE DESTEĞİMİZ OLMASI AÇISINDAN ÇOCUKLARA YAMAÇ PARAŞÜTÜ UÇUŞU HEDİYE ETTİK VE BU DURUMDAN BİZ DE MUTLUYUZ"

Depremde annesini ve babasını kaybeden 10 çocuğa gönüllü olarak yamaç paraşütü yaptıran pilotu İlker Özgüven, "Hatay'da Samandağ Çevlik'te yamaç paraşütü işiyle uğraşıyorum. Ülkem Okuyor Derneği'yle yollarımız kesişti ve yaptığı projeler çok hoşumuza gitti. Bizim de bir nebze desteğimiz olması açısından çocuklara yamaç paraşütü uçuşu hediye ettik. Şu anda 10 çocuğumuza yamaç paraşütüyle Samandağ Çevlik'te uçuş yaptıracağız. Bu durumdan biz de mutluyuz. Yukarıda çocuklar her yerde okumanın önemini ön plana çıkarmak adına havada karada kitap okumanın mümkün olduğunu göstereceğiz. Yamaç paraşütüyle havada kitap okuyacaklar" ifadelerini kullandı.