DHKP/C terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahalli Alan Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 14 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
DHKP/C terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı | Video 30.09.2025 | 15:22
