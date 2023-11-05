Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı | Video 05.11.2023 | 09:15 Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilirken suçlamaları reddetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve beraberindeki tutuklu şahısların Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Dilan Polat sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilirken masum olduğunu dile getirdi. Sıla Doğu ise gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarının 'ne söylemek istersiniz?' sorusuna 'hiçbir suçlamaları kabul etmiyoruz' cevabını verdi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından tutuklu şahıslar polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.