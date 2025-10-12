Diyarbakır’da araç takla attı: 1 yaralı | Video 12.10.2025 | 14:35 Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.