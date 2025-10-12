Video Yaşam Diyarbakır’da araç takla attı: 1 yaralı | Video
Diyarbakır’da araç takla attı: 1 yaralı | Video

Diyarbakır’da araç takla attı: 1 yaralı | Video

12.10.2025 | 14:35

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da araç takla attı: 1 yaralı | Video 00:12
Diyarbakır’da araç takla attı: 1 yaralı | Video 12.10.2025 | 14:35
Tahliye kararı verilen 6 katlı binanın balkonu çöktü: 1 kişi yaralandı | Video 02:28
Tahliye kararı verilen 6 katlı binanın balkonu çöktü: 1 kişi yaralandı | Video 12.10.2025 | 14:35
Park halindeki motosikletlere çarpan otomobildeki 3 kişi kaçmaya çalıştı | Video 00:30
Park halindeki motosikletlere çarpan otomobildeki 3 kişi kaçmaya çalıştı | Video 12.10.2025 | 14:35
Tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti | Video 00:42
Tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti | Video 12.10.2025 | 14:34
Kuşadası’nda 1 kişinin öldüğü kaza kamerada | Video 00:26
Kuşadası’nda 1 kişinin öldüğü kaza kamerada | Video 12.10.2025 | 14:34
Ümraniye’de otomobille gelip rastgele ateş açtılar, bir kişiyi kaçırıp darbettiler | Video 01:43
Ümraniye'de otomobille gelip rastgele ateş açtılar, bir kişiyi kaçırıp darbettiler | Video 12.10.2025 | 14:34
Çanakkale’de batan teknede hayatlarını kaybeden 3 kişinin, son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:32
Çanakkale'de batan teknede hayatlarını kaybeden 3 kişinin, son görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.10.2025 | 09:51
Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı Yüksel Kader hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 00:15
Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı Yüksel Kader hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 12.10.2025 | 09:51
Kendilerini polis olarak tanıtıp 250 bin dolar dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 02:21
Kendilerini polis olarak tanıtıp 250 bin dolar dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 12.10.2025 | 09:50
Yağmurun etkisiyle atık borusu evine taşan adamdan ABB’ye isyan! Konser yapma, yaşanacak yer yap | Video 03:14
Yağmurun etkisiyle atık borusu evine taşan adamdan ABB'ye isyan! "Konser yapma, yaşanacak yer yap" | Video 12.10.2025 | 09:50
Tekirdağ’da sivil polisi vale sanan alkollü sürücü yakalandı | Video 01:57
Tekirdağ'da sivil polisi vale sanan alkollü sürücü yakalandı | Video 12.10.2025 | 09:43
Kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı olaya ilişkin 2 tutuklama | Video 00:36
Kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı olaya ilişkin 2 tutuklama | Video 12.10.2025 | 08:59
Muğla Ula’da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 01:27
Muğla Ula'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 12.10.2025 | 08:59
Kaza yaptıkları aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video 00:26
Kaza yaptıkları aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video 12.10.2025 | 08:59
Brezilya’ya gidiyorum demişti, üzerine sürüp kaçtığı polise yakalandı | Video 01:40
"Brezilya'ya gidiyorum" demişti, üzerine sürüp kaçtığı polise yakalandı | Video 12.10.2025 | 08:58
Bursa’da benzinlikte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:19
Bursa’da benzinlikte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.10.2025 | 08:58
Fatih’te 5’inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 03:06
Fatih'te 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 11.10.2025 | 16:31
Avcılar’da freni boşalan panelvan dükkana böyle daldı! | Video 02:24
Avcılar'da freni boşalan panelvan dükkana böyle daldı! | Video 11.10.2025 | 16:00
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı | Video 00:43
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı | Video 11.10.2025 | 15:53
İstanbul’da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80’i geçti | Video 04:19
İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti | Video 11.10.2025 | 15:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY