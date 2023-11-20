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Dominik Cumhuriyeti'nde sel felaketi: 21 ölü | Video

Dominik Cumhuriyeti'nde sel felaketi: 21 ölü | Video

20.11.2023 | 13:45

Dominik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 3’ü çocuk en az 21 kişi hayatını kaybetti.

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Dominik Cumhuriyeti'nde hafta sonu etkili olan fırtına, şiddetli yağış ve sel felaketine yol açtı. Acil Durum Operasyon Merkezi'ne (COE) göre ülke genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle 13 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ülkede alt yapının hasar görmesine ve evlerin yıkılmasına yol açan sel felaketinde en az 3'ü çocuk 21 kişinin öldüğü belirtildi. Başkent Santo Domingo'da karayolu tüneli girişindeki duvarın araçların üzerine çökmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Diğer can kayıplarının ise boğulma gibi olaylar sonucu yaşandığı öğrenildi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 4'ünün ABD vatandaşı, 3'ünün ise Haiti vatandaşı olduğunu açıkladı.

İLETİŞİM HATLARI KESİLDİ
Sokak ve caddelerin sular altında kaldığı ülkede, birçok araç sel sularına kapılarak sürüklendi. COE tarafından yapılan açıklamada, 2 bin 500'den fazla kişinin kurtarıldığı, bin 600'den fazla evin fırtınadan etkilendiği kaydedildi. Birçok bölgede kırmızı ve turuncu alarma geçilirken 45 bölgede iletişim hatları kesintiye uğradı.

Ülkenin Devlet Başkanı Luis Abinader, etkili olan şiddetli yağışları "bugüne kadar yaşanmış en şiddetli yağışlar" olarak nitelendirerek "İklim değişikliğine inanmayanlar inanmaya başladı" dedi. Abinader, gençlerin güvenliğini sağlamak ve okulların durumunun değerlendirilmesi için Çarşamba gününe kadar eğitime ara verildiğini söyledi. Dominik Cumhuriyeti'nde Ağustos ayında etkili olan Franklin Fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi kaybolmuş ve 3 bin kişi ise tahliye edilmişti.

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