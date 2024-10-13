Video Yaşam Düğün salonu boks ringine döndü: Davetliler böyle kaçıştı | Video
Düğün salonu boks ringine döndü: Davetliler böyle kaçıştı | Video

Düğün salonu boks ringine döndü: Davetliler böyle kaçıştı | Video

13.10.2024 | 14:21

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düğün salonunda çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Davetlilerin kaçıştığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Bir farklı kavga ise Pamukova ilçesindeki düğünde meydana geldi, o anlarda kameralara yansıdı.

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Sakarya'da dün gece Akyazı ve Pamukova ilçelerinde düğünlerde çıkan iki ayrı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Batakköy Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirlerine girerek yumrukların havada uçuştuğu esnada davetliler ise kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Yaşanan kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Öte yandan, bir diğer kavga ise Pamukova Kültür Merkezi'nde düzenlenen düğünün ardından yaşandı. Salondan ayrılan taraflar arasında henüz bilinmeyen bir gerginlik yaşandı. Sokağa taşan tartışma kameralara yansıdı.

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