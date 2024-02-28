Video Yaşam Eber Gölü’nde yangın
Eber Gölü’nde yangın

Eber Gölü’nde yangın

28.02.2024 | 00:13

Türkiye’nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Çay ilçe sınırları kısmında kalan yerdeki sazlık alanda yangın çıktı. Alevlerin zaman zaman metrelerce yükseğe çıktığı göldeki yangını söndürmek için karadan müdahale devam ediyor.

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