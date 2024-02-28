Eber Gölü’nde yangın
Türkiye’nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Çay ilçe sınırları kısmında kalan yerdeki sazlık alanda yangın çıktı. Alevlerin zaman zaman metrelerce yükseğe çıktığı göldeki yangını söndürmek için karadan müdahale devam ediyor.
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