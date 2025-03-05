Ece Gürel’in ormana giriş anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video 05.03.2025 | 12:31 İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in sokakta yürüdüğü, otobüs binip, indiği sonra da ormana giriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den(36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı. Gürel için başlatılan arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ederken, kaybolan kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ece Gürel'in yaşadığı binadan ayrılarak kaldırımda yürüdüğü, otobüse bindiği ve indiği ardından da Belgrad Ormanı'na gittiği anlar yer alıyor.