Edirne'de lodosun devirdiği ağaç, otomobilin üzerine düştü | Video 11.11.2023 | 15:25 EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, etkili olan lodos sırasında devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana gelirken, olay anı bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Keşan'da, saatteki hızı 67 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi'nde lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ağaç kaldırılırken, araçta hasar oluştu. Öte yandan Enez Kavşağı'nda bazı sinyalizasyon ve işaret direkleri lodos nedeniyle yan yattı. Belediye ekipleri, yan yatan direkleri düzeltti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi lodosun gün boyu etkisini sürdüreceğini duyurdu.