Elazığ’da havaları ısındı, yılanlar ortaya çıktı | Video
Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar dikkat çekerken, vatandaşlar da tedirgin oldu.
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