Video Yaşam Elazığ’da havaları ısındı, yılanlar ortaya çıktı | Video
Elazığ’da havaları ısındı, yılanlar ortaya çıktı | Video

Elazığ’da havaları ısındı, yılanlar ortaya çıktı | Video

20.05.2025 | 11:31

Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar dikkat çekerken, vatandaşlar da tedirgin oldu.

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Elazığ'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Gün içerisinde Ballıca köyünde tarla süren bir vatandaş yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanlar karşılaştı. Yine Alayaprak köyünde ise 2 yılanın dansı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşlar yılanların zehirli olup olmadığı bilmediklerini belirtirken, tedirgin olduklarını aktardı.
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