Elazığ’da havaları ısındı, yılanlar ortaya çıktı | Video 20.05.2025 | 11:31 Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar dikkat çekerken, vatandaşlar da tedirgin oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Elazığ'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Gün içerisinde Ballıca köyünde tarla süren bir vatandaş yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanlar karşılaştı. Yine Alayaprak köyünde ise 2 yılanın dansı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşlar yılanların zehirli olup olmadığı bilmediklerini belirtirken, tedirgin olduklarını aktardı.