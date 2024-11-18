Elazığ’da iş makinesinin altında kalarak ölen gençler kamerada!
Elazığ'da bir şantiye alanında meydana gelen kazada kepçe operatörünün lavaboya gittiği esnada kepçenin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki Murat Ateş ve 16 yaşındaki Yusuf Gözel hayatını kaybetmişti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
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