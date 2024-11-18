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Elazığ’da iş makinesinin altında kalarak ölen gençler kamerada!

Elazığ’da iş makinesinin altında kalarak ölen gençler kamerada!

18.11.2024 | 09:17

Elazığ'da bir şantiye alanında meydana gelen kazada kepçe operatörünün lavaboya gittiği esnada kepçenin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki Murat Ateş ve 16 yaşındaki Yusuf Gözel hayatını kaybetmişti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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