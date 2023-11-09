Erzurum'da akraba kavgasına 2 tutuklama | Video
Erzurum’da akrabalar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerden Süha K, Befa K, Fakirullah K, Murat K. ve Sefa K, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adalet Sarayı'na getirildi. Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinden sonra hakim karşısına çıkarılan şüpheliler Süha K. ve Befa K. tutuklandı. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
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