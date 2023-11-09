Erzurum'da akraba kavgasına 2 tutuklama | Video

Erzurum'un Palandöken ilçesi Alibezirgan Mahallesi'nde, akrabalar arasında alacak verecek yüzünden çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelilerden Süha K, Befa K, Fakirullah K, Murat K. ve Sefa K, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adalet Sarayı'na getirildi. Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinden sonra hakim karşısına çıkarılan şüpheliler Süha K. ve Befa K. tutuklandı. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.