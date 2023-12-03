Video Yaşam Esenyurt’ta günlük kiralık dairede cinayet | Video
Esenyurt’ta günlük kiralık dairede cinayet | Video

Esenyurt’ta günlük kiralık dairede cinayet | Video

03.12.2023 | 08:29

Esenyurt’ta iddiaya göre, günlük kiralık olarak kullanılan dairede 2 arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu erkek bir şahıs vurularak öldürüldü. Katil iki saat sonra Bağcılar’da polis merkezine teslim oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 00.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi 738. Sokakta bulunan Saygın Apartmanı'nda gerçekleşti. İddiaya göre, günlük kiralık bir evde iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu Ö.K. arkadaşına 4 el ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği belirlenemeyen şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede uzun süre incelemelerde bulundu. Cinayet için çalışma başlatan polis ekipleri, apartmandaki güvenlik kamera görüntülerine incelemek üzere el koydu. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil Ö.K. olaydan iki saat sonra Bağcılar'da bulunan bir polis merkezine teslim oldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2 milyon liralık balığı denize geri bıraktı | Video 00:20
2 milyon liralık balığı denize geri bıraktı | Video 03.12.2023 | 08:47
Yarış yaparak egzoz patlatan motosikletliler polisten kaçamadı | Video 02:58
Yarış yaparak egzoz patlatan motosikletliler polisten kaçamadı | Video 03.12.2023 | 08:29
İzmir’in korkulu rüyası Hayalet nişancı gözaltında | Video 02:08
İzmir'in korkulu rüyası "Hayalet nişancı" gözaltında | Video 03.12.2023 | 08:29
Esenyurt’ta günlük kiralık dairede cinayet | Video 03:11
Esenyurt’ta günlük kiralık dairede cinayet | Video 03.12.2023 | 08:29
Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu | Video 00:43
Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu | Video 02.12.2023 | 17:18
Seçil Erzan’ın bankaya götürdüğü para dolusu çantanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:58
Seçil Erzan'ın bankaya götürdüğü para dolusu çantanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2023 | 16:15
Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı | Video 00:56
Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı | Video 02.12.2023 | 15:59
TEM’de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı | Video 06:21
TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı | Video 02.12.2023 | 15:35
Dijital platformlar için telif yasası hazırlığı! | Video 03:59
Dijital platformlar için telif yasası hazırlığı! | Video 02.12.2023 | 15:47
4 uzman çavuşun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:06
4 uzman çavuşun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2023 | 14:07
Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:56
Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 02.12.2023 | 14:00
Esenyurt’taki tekel baskınıyla ilgili avukattan çarpıcı iddia | Video 06:23
Esenyurt'taki tekel baskınıyla ilgili avukattan çarpıcı iddia | Video 02.12.2023 | 14:00
Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki feribottan suya böyle atladı | Video 02:18
Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki feribottan suya böyle atladı | Video 02.12.2023 | 13:38
Namaz kılan babanın oğlu ile imtihanı kameraya böyle yansıdı | Video 00:34
Namaz kılan babanın oğlu ile imtihanı kameraya böyle yansıdı | Video 02.12.2023 | 13:36
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:42
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 02.12.2023 | 12:17
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması: 3 şahıs tutuklandı | Video 00:20
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması: 3 şahıs tutuklandı | Video 02.12.2023 | 12:06
153 yıllık tarihi mekan alevlere teslim oldu: 1 ölü | Video 01:07
153 yıllık tarihi mekan alevlere teslim oldu: 1 ölü | Video 02.12.2023 | 12:06
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:47
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 02.12.2023 | 12:06
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video 01:29
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video 02.12.2023 | 11:44
Motosikletli 2 kişi yolda yürüyen vatandaşa silahla saldırdı: 1 yaralı | Video 00:55
Motosikletli 2 kişi yolda yürüyen vatandaşa silahla saldırdı: 1 yaralı | Video 02.12.2023 | 11:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA