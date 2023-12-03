Esenyurt’ta günlük kiralık dairede cinayet | Video
Esenyurt’ta iddiaya göre, günlük kiralık olarak kullanılan dairede 2 arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu erkek bir şahıs vurularak öldürüldü. Katil iki saat sonra Bağcılar’da polis merkezine teslim oldu.
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