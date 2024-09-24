Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu…

ATV’nin sevilen ve reytingleri altüst eden programlarından ‘Esra Erol’da’ her hafta farklı konu ve konuklar ele alınıyor. Esra Erol’da bu hafta Betül Yorulmaz’ın konusu ele alındı. ‘Eşimin ihanetine uğradım’ diyerek geçtiğimiz yıl programa başvurdu. Eşinden boşanan Betül Yorulmaz, bu yıl tekrar programa başvurdu. Bu kez Veysel Yorulmaz’ın vefat haberi programa damga vurdu. Betül Yorulmaz, eski eşinin ‘şüpheli bir şekilde’ öldüğünü ileri sürdü. İşte Esra Erol’da şoke eden o tesadüf!