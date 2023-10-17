Esra Erol’da çocuklarına işkence ettiğini kabul etmişti! Cani baba tutuklandı!

ATV’nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol’da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol’un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Bu hafta programa katılan Ayşe Yalçın, 17 yıllık eşi Caner Yalçın’dan boşanmak istediğini dile getirerek Esra Erol’dan yardım istedi. Ayşe Yalçın’ın eşi ile ilgili anlattıkları ünlü sunucu da dahil izleyicilerin adeta kanını dondurdu. Sadece eşini değil, çocuklarına da şiddet uygulayan baba, bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Bugün ise Esra Erol’un programı ihbar sayılarak cani baba tutuklandı. İşte Esra Erol’da programına damga vuran o anlar!