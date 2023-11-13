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Evi patlayıcı madde imalathanesine çevirmişler | Video

Evi patlayıcı madde imalathanesine çevirmişler | Video

13.11.2023 | 14:44

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyondan yaptığı evden patlayıcı madde yapımında kullanılan 5 kilogram amonyum nitrat, gaz el bombası, 5 elektrikli fünye ve çeşitli madde ile kablolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Hendek'te bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 200 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 12 extacy hap, 2 hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve bin 250 lira nakit para bulundu.

Aynı zamanda aramalarda patlayıcı madde yapımında kullanılan 5 kilogram amonyum nitrat, 15 gram el yapımı elektrikli fünyede kullanıldığı değerlendirilen madde, 5 elektrikli fünye, 4 adet demirden yapılmış dış kap, 150 adet piero teknik maytap, 350 gram toz madde, 1 adet gaz el bombası ve 200 metre akım taşıyıcı kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.
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