Evi patlayıcı madde imalathanesine çevirmişler | Video 13.11.2023 | 14:44 Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyondan yaptığı evden patlayıcı madde yapımında kullanılan 5 kilogram amonyum nitrat, gaz el bombası, 5 elektrikli fünye ve çeşitli madde ile kablolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Hendek'te bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 200 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 12 extacy hap, 2 hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve bin 250 lira nakit para bulundu.Aynı zamanda aramalarda patlayıcı madde yapımında kullanılan 5 kilogram amonyum nitrat, 15 gram el yapımı elektrikli fünyede kullanıldığı değerlendirilen madde, 5 elektrikli fünye, 4 adet demirden yapılmış dış kap, 150 adet piero teknik maytap, 350 gram toz madde, 1 adet gaz el bombası ve 200 metre akım taşıyıcı kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.