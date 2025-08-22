Fatih’te kurusıkı tabancaları gerçeğe dönüştüren şüphelilere operasyon: 2 gözaltı | Video 22.08.2025 | 13:33 Fatih’te polis ekipleri tarafından kurusıkı silahları gerçeğe çevirerek piyasaya süren şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de meydana gelen kurşunlama olaylarında ele geçirilen silahlar ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde yer alan bir adreste iğne ve namlu kısımlarının değiştirip tekrar kullanılmak üzere piyasaya sürdükleri tespit edildi. Kurusıkı silahları gerçeğe çevirerek satan şüphelilerin adresine 18 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda, B.C.S. ve A.T.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda ise, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 1 adet sürgü kapağı, 4 adet namlu, 12 adet fişek ile silah yapım ve tamir işlemlerinde kullanılan çok sayıda el aleti ele geçirildi. B.C.S. isimli şüphelinin 5 yıl 6 ay, A.T.P. isimli şüphelinin de 14 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.