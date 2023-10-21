Feci kazada ölen 5 kişinin kimlikleri tespit edildi | Video 21.10.2023 | 09:35 Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda minibüsün karayolları kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ölen 5 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Cenazeler, Gaziantep'in Nizip ilçesinde tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan Necati Demir idaresindeki yolcu minibüsü, refüjdeki otları temizleyen Çetin Koçarslan kontrolündeki karayolları kamyonuna çarptıktan metrelerce savruldu. Feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.Kaza sırasında minibüs içerisinde bulunan ve olay yerinde hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Feci kazada ölenlerin Niyazi Narman (67), Sabriye Gökalp (67), Cevriye Didim (60), Fatma Akbalık (38) ve Mevlide Miray Akbalık (6) olduğu öğrenildi. Cenazeler, Gaziantep'in Nizip ilçesinde tamamlanan işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Öte yandan feci kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde minibüs şoförü Necati Demir, karayolları kamyonu şoförü Çetin Koçarslan ve karayolları çalışanı Mahmut Ö. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.