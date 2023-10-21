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Feci kazada ölen 5 kişinin kimlikleri tespit edildi | Video

Feci kazada ölen 5 kişinin kimlikleri tespit edildi | Video

21.10.2023 | 09:35

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda minibüsün karayolları kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ölen 5 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Cenazeler, Gaziantep'in Nizip ilçesinde tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

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Kaza, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan Necati Demir idaresindeki yolcu minibüsü, refüjdeki otları temizleyen Çetin Koçarslan kontrolündeki karayolları kamyonuna çarptıktan metrelerce savruldu. Feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.

FECİ KAZADA ÖLEN 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Kaza sırasında minibüs içerisinde bulunan ve olay yerinde hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Feci kazada ölenlerin Niyazi Narman (67), Sabriye Gökalp (67), Cevriye Didim (60), Fatma Akbalık (38) ve Mevlide Miray Akbalık (6) olduğu öğrenildi. Cenazeler, Gaziantep'in Nizip ilçesinde tamamlanan işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

İKİ ŞOFÖR İLE KARAYOLLARI ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINMIŞTI
Öte yandan feci kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde minibüs şoförü Necati Demir, karayolları kamyonu şoförü Çetin Koçarslan ve karayolları çalışanı Mahmut Ö. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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