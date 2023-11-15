Gaziantep'te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama | Video
GAZİANTEP'te, polis operasyonunda 28 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir kamyoneti durdurdu. Eğitimli köpekle yapılan aramada kamyonetin kasasındaki poşetlerde 28 kilo 600 gram skunk bulundu. Uyuşturucuya el koyan ekipler, kamyonetteki 2 kişiyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
Gaziantep'te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama | Video 15.11.2023 | 12:29
01:20
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kilogram skunk ele geçirildi | Video 15.11.2023 | 12:28
01:53
03:10
Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü | Video 15.11.2023 | 12:28
01:51
Otomobilin çarptığı kadın ve köpeği hayatını kaybetti | Video 15.11.2023 | 10:49
00:33
İstanbul Bakırköy'de 7 kg uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı 15.11.2023 | 11:50
03:15
Yüksekova’da sonbahar güzelliği, görenleri mest etti | Video 15.11.2023 | 10:50
01:21
Denizli’de şüpheli ölüm! Yaşlı kadın 7. kattan düştü | Video 15.11.2023 | 10:32
02:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! 15.11.2023 | 10:13
03:15
04:03
Hamside "Aşırı avcılık" ile yok olma tehlikesi | Video 15.11.2023 | 09:59
01:26
Ruhsatsız silah yakalatanlar tutuklandı, asayiş olayları düştü | Video 15.11.2023 | 10:05
02:22
Adana’da yunus polislerinden nefes kesen gösteri | Video 15.11.2023 | 10:02
01:00
Şarampole düşen araçtaki 5 kişi yaralandı | Video 15.11.2023 | 10:02
01:28
00:59
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey sorumlu tutuklandı | Video 15.11.2023 | 09:22
01:40
Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı! | Video 15.11.2023 | 08:43
01:08
Konya’da kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu | Video 15.11.2023 | 08:41
01:40
Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ağır yaralı | Video 15.11.2023 | 08:41
04:05
Edirne’de şehrin göbeğinde polislerin koyun sürüsüyle imtihanı | Video 15.11.2023 | 08:41